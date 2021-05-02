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В последнем выпуске телеигры «Поле Чудес», выходящей на Первом канале, победила Юлия Соловьева из Омска.

Как отмечается, женщина является многодетной матерью, у неё сын и две дочери. По словам Юлии, участвовать в передаче она мечтала с детства.

Вместе с Юлией на шоу приехал её супруг. Он исполнил песню «Воплощённая мечта», которую написал сам. Ведущему передачи Леониду Якубовичу Юлия преподнесла в подарок мёд и костюм пчеловода, а также одну из кукол-мотанок, которых создаёт она сама.

В «Поле чудес» Юлия появилась в третьей тройке игроков. Победив на этом этапе, она прошла в финал, где также стала победительницей. Участвовать в суперигре Юлия не решилась. В качестве призов на набранные 7 200 баллов она взяла ноутбук и смартфон, а также бытовую технику.

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