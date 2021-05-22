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В своем выступлении на форуме «Новое знание» глава правительства РФ Михаил Мишустин уделил внимание российскому самолету МС-21. Он анонсировал скорое завершение испытаний воздушной машины, а также назвал несколько ее неоспоримых преимуществ.

К последним относятся, к примеру, увеличенную ширину фюзеляжа, который не имеет в мире аналогов, и использование российского двигателя ПД-14, разработанного командой конструктора Александра Иноземцева.

Также Мишустин обратил особое внимание на композитное крыло самолета. Он подчеркнул, что силовая основа этого компонента выполняется с применением технологии вакуумной диффузии. Премьер отметил, что сперва материалы для крыла приобретались за рубежом, однако после введения санкций поставки прекратились. Поэтому конструкторы в минимальные сроки разработали технологию создания этого материала.

На примере Магистрального самолета XXI века Мишустин продемонстрировал, что у России сохранилась «сильная инженерная школа». Также он отметил, что квалифицированные специалисты имеют все возможности для сотрудничества с бизнес-структурами и с государством через систему госзаказов, для реализации любых своих идей и проектов.

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