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Представители оборонного ведомства Узбекистана сообщили, что информация, опубликованная в СМИ, о появлении российской базы в стране, не соответствует действительности.

В опубликованном сообщении говорится о том, что в республику никто не собирается вводить российские войска. Узбекистан также не намерен участвовать в вооруженных конфликтах, в которые может быть втянута Россия. Все эти слухи не имеют под собой никаких оснований, отметили в узбекском Минобороны.

Данные сведения начали распространяться в Сети после официального визита Сергея Шойгу, главы российского Минобороны, в Узбекистан, состоявшегося в апреле текущего года. Узбекские власти напомнили, что, согласно оборонной доктрине, страна не размещает базы других государств и не участвует в миротворческих миссиях за рубежом.

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