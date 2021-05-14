Минобороны России на своём сайте выложило архивные кадры, на которых изображены полководцы Великой Отечественной войны.

Как отмечается, публикация была произведена в рамках проекта «Полководцы Победы». Данный проект подготовили при участии Фонда памяти полководцев Победы и фонда «Наследники Победителей», кадры были предоставлены из семейных и личных архивов. Как сообщается, многие из фотографий в открытом доступе выкладываются впервые.

Опубликованные фотографии, как уточняется, были сняты в моменты отдыха командиров на даче спустя несколько лет после войны. Указывается, что многие полковники дружили целыми семьями, и нередко вместе отдыхали. Кроме того, некоторые даже становились одной семьёй.

Ранее в Великобритании опубликовали уникальные фотографии наступления немецких солдат на СССР зимой 1941 года. На кадрах можно увидеть, что солдаты не были готовы к подобным условиям.