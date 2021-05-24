После того как пилот самолета компании Ryanair Афины-Вильнюс взял курс на Минск, Беларусь действительно подняла в небо истребитель МиГ-29. Сделано это было для обеспечения безопасной посадки и оказания помощи, если в ней бы вдруг возникла необходимость, заявил замкомандующего ВВС Беларуси Андрей Гурцевич.

Он отметил, что экипажу дежурного истребителя было дано распоряжение контролировать посадку самолета, а также сделать все возможное, чтобы обеспечить безопасность всех его пассажиров. МиГ-29 был поднят с аэродрома в Барановичах.

Напомним, что ранее пресс-служба президента Беларуси Александра Лукашенко сообщила, что именно он отдал приказ поднять в небо истребитель для сопровождения пассажирского самолета.

Борт компании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, приземлился в Минске из-за информации о наличии в самолете взрывного устройства. Вечером в воскресенье он вылетел из Минска и вернулся на свой маршрут. Во время посадки был задержан основатель Телеграм-канала Nexta, находящегося в оппозиции к действующей власти, Роман Протасевич. Запад уже объявил, что Белоруссия спланировала операцию по аресту блогера, а также потребовал отпустить его на свободу. С такими заявлениями выступили Украина, Литва, Соединенные Штаты и другие государства.