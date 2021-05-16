В ночь на воскресенье азербайджанские войска намеревались проводить тыловые работы, но им помешали военнослужащие армянской армии, сообщает главное военное ведомство Армении. Также пресс-служба заявляет о напряженной, но все же стабильной обстановке в пограничных районах страны.

Сообщается, что военнослужащие Азербайджана не покинули армянскую территорию и находятся как в Сюникской, так и в Гегаркуникской областях. Однако они не устраивают провокаций и не занимаются строительством фортификационных сооружений.

Напомним, что 12 мая азербайджанские военные углубились на 3,5 км на территорию Сюникской области и попытались захватить Черное озеро. В связи с этими действиями ВРИО главы правительства Армении инициировал переговоры в рамках ОДКБ.

Позже сообщалось, что окрестности озера все еще находятся под контролем Еревана.