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На Камчатке Наталия Максименко, являющаяся министром туризма региона, ушла со своего поста после публикации в Instagram.

Как сообщается, Максименко выложила скандальный пост в начале года. В публикации она обратилась с призывом к людям не растрачивать свою энергию на «токсичных людей», а также на «прочий сброд». Пост вызвал серьёзный скандал в Сети, а некоторые заявили, что слова министра звучат вызывающе. Кроме того, как известно, в августе прошлого года Максименко также получила выговор из-за скандала, связанного с коррупцией в Камчатском туристском информационном центре.

В итоге Максименко написала заявление на отпуск с дальнейшим увольнением. В своей должности она не проработала и года. Кто придёт на её замену, на данный момент окончательно ещё не решено. Как предполагается, новым министром туризма Камчатки может стать руководитель одного из краевых госучреждений.

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