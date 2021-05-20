На днях глава военного ведомства Польши Мариуш Блащак выложил в сеть фотографию турецкого ударно-разведывательного дрона Bayraktar TB2 с эмблемой польских ВВС на фюзеляже. Снимок не прошел мимо внимательных военных экспертов, которые сразу же поняли намек на то, что Польша намерена покупать у Анкары беспилотники.

Как сама Анкара, так и Варшава не скрывают, что БПЛА предназначены для боевых действий против России и Беларуси. Так, в издании Savunma Sanayi ST открытым текстом говорится, что дроны продаются «одному из ключевых врагов России в Восточной Европе».

Польша, которая станет первым государством НАТО, решившим приобрести у Турции «Байрактары», все же «повелась» на грамотную маркетинговую компанию. Ее сразили бесконечные заявления Анкары о том, как беспилотники разделались с российскими ЗРПК «Панцирь» в Ливии, и как они продолжают делать это в Сирии. Неизгладимое впечатление произвела на Варшаву и кампания Азербайджана в Нагорном Карабахе. Поэтому ей, как и недавно Украине, не терпится получить столь «героические» БПЛА в свое распоряжение.