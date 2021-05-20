Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

На днях глава военного ведомства Польши Мариуш Блащак выложил в сеть фотографию турецкого ударно-разведывательного дрона Bayraktar TB2 с эмблемой польских ВВС на фюзеляже. Снимок не прошел мимо внимательных военных экспертов, которые сразу же поняли намек на то, что Польша намерена покупать у Анкары беспилотники.

Как сама Анкара, так и Варшава не скрывают, что БПЛА предназначены для боевых действий против России и Беларуси. Так, в издании Savunma Sanayi ST открытым текстом говорится, что дроны продаются «одному из ключевых врагов России в Восточной Европе».

Польша, которая станет первым государством НАТО, решившим приобрести у Турции «Байрактары», все же «повелась» на грамотную маркетинговую компанию. Ее сразили бесконечные заявления Анкары о том, как беспилотники разделались с российскими ЗРПК «Панцирь» в Ливии, и как они продолжают делать это в Сирии. Неизгладимое впечатление произвела на Варшаву и кампания Азербайджана в Нагорном Карабахе. Поэтому ей, как и недавно Украине, не терпится получить столь «героические» БПЛА в свое распоряжение.

Вам может понравиться

Анналена Бербок разорвет отношения с Россией, если придет к власти в Германии

Россия столкнется с серьезными проблемами, если выборы канцлера в Германии выиграет Анналена Бербок. Она неоднократно отмечалась антироссийскими заявлениями и является рьяной противницей газопровода «Северный поток-2», рассказал политолог Александр Рар. Эксперт

Военные эксперты рассказали, зачем НАТО “бряцает оружием” у российских рубежей

Одна из главных целей учений Defender Europe 2021, которые пройдут в непосредственной близости от российских границ – это обеспечение взаимодействия между сравнительно новыми членами Североатлантического альянса – Румынией, балканскими государствами

Baijiahao: Китайцы объяснили страх ВВС США идти войной на РФ

Соединенные Штаты с завидным постоянством делают антироссийские заявления и даже все чаще упоминают возможное вооруженное противостояние с РФ. Однако на самом деле никакой войны не будет, так как американцы боятся
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 20 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | город Мытищи: погода, 20 мая – пасмурно, до 19 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 20 мая – ясно, до 16 °C | Южно-Сахалинск: погода, 20 мая – ясно, до 18 °C | Королев: погода, 20 мая – переменная облачность, до 20 °C | Подольск: погода, 20 мая – небольшой дождь, до 18 °C | Армавир: погода, 20 мая – облачно с прояснениями, до 22 °C |