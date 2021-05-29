В американском информагентстве Military Watch рассказали о российском вооружении, которое способно защитить Белоруссию от войск Североатлантического альянса.

Согласно авторам материала, белорусские ВВС имеют на вооружении современные истребители Су-30СМ, способные выполнять сразу несколько задач. Во-первых, завоевывать господство в небе, а, во-вторых, осуществлять удары по наземным целям. Все это благодаря наличию в них новейших РЛС и систем РЭБ.

Эксперты также добавили в список российские ЗРК С-400, которые полностью компенсируют нехватку истребителей в авиапарке Белоруссии. Для нанесения ударов белорусские вооруженные силы смогут использовать боевые вертолеты Ми-24П и ракетные установки ОТР-21 «Точка», которые достались им еще от СССР.