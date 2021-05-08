Министерство обороны Египта официально объявило, что страна закупит у Франции 30 истребителей Rafale в рамках сделки на сумму 3,75 миллиарда евро (4,5 миллиарда долларов). Об этом сообщает военное портал Military Watch, перевод представлен изданием discover24.ru. Из информации от египетского военного ведомства также следует, что сделка будет профинансирована за счет кредита, который будет выплачиваться в течение как минимум 10 лет.

Это объявление последовало после многолетних переговоров по поводу возможного продолжения сделки, подписанной в феврале 2015 года, в соответствии с которой Египет заказал 24 «Рафаля» как часть более крупного пакета, который также включал оборудование для ВМС Египта. Переговоры оказались затяжными, еще в 2017 году ожидалось заключение сделки на двенадцать новых «Рафалей», но оно было отложено.

В этот период и позднее Каир явно рассматривал иные альтернативы, судя по сообщениям о негибкости Франции в отношении цены на истребители. В частности, с конца 2019 года активно обсуждалась возможность закупки Египтом российских легких истребителей МиГ-35 в их экспортной версии.

Новая сделка увеличит общий размер египетского авиапарка Rafale до 54 истребителей, что сделает эту страну самым крупным иностранным эксплуатантом данного типа истребителей. Примечателен и тот факт, что французские боевые самолеты будут стоить в среднем 150 миллионов долларов каждый. Для сравнения, в спорной сделке по Rafale, заключенной с Индией на 36 истребителей, стоимость каждого из самолетов составляла около 217 миллионов долларов, что на 45% больше, чем заплатит Египет. Это лишь подтверждает широко распространенные обвинения в коррупции, которые звучали в оценках «индийского тендера».

Новая сделка с Rafale знаменует собой четвертый крупный контракт на поставку истребителей, подписанный Египтом после свержения в 2013 году его исламистского правительства, ориентированного на США. Как отмечает Military Watch, это положило конец десятилетиям, в течение которых египетские ВВС почти полностью состояли из американских истребителей F-16 с сильно пониженной классификацией.

Другие контракты на новые истребители, подписанные с 2013 года, предусматривали следующие закупки: 46 истребителей среднего класса МиГ-29М из России, 24 легких многофункциональных истребителя Rafale, а также подписанный в 2018 году опять же с Россией контракт примерно на 26 тяжелых истребителей Су-35, которые в настоящее время составляют элиту ВВС Египта.

В то время как два типа передовых российских истребителей, похоже, ориентированы на достижение превосходства в воздухе, «Рафали» имеют гораздо более ограниченные возможности для ведения воздушных боев, но, похоже, были приобретены с расчетом на их ударную роль.

Кроме того, Rafale ценится за оснащение эффективным радаром уклонения от средств ПВО и за возможность несения крылатых ракет Scalp, которые обладают высокой точностью и большой дальностью до 1000 км. Две трети «Рафалей», приобретенных по первоначальному контракту с Египтом, имели двухместную конфигурацию, что является благоприятным фактором для проведения ударных операций, поскольку на втором месте находится офицер по системам вооружения. Факт выбора Египтом именно такого варианта указывает, что это рассматривается как основная задача самолетов.

Military Watch в заключение констатирует: новая покупка Rafale была воспринята многими как имеющая политическое значение. «Поскольку Египет подвергается резкой критике Запада со стороны и сталкивается с угрозой американских санкций за его закупки передового российского вооружения, покупка в поддержку испытывающей трудности западной истребительной программы и ослабленной сейчас европейской экономики могут быть истолкованы как способ компенсации этого», – пишет издание.