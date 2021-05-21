Мария Захарова, представитель российского МИД, отметила, что увеличение военного присутствия Североатлантического альянса в черноморской акватории и на Украине лишь усиливает напряженность в Донбассе.

Согласно ее словам, в этом году на Украине пройдут 7 военных маневров, в которых примут участие страны НАТО. Подобные действия не способствуют решению украинского конфликта. Она отметила, что встреча контактной группы, прошедшая 19 мая, снова показала, что Киев не хочет идти на компромисс и вести себя в соответствии с минскими договоренностями.

В МИД России также обратили внимание на форум по безопасности, прошедший в столице Украины и обозначивший в качестве основной задачи подготовку к противодействию «российской угрозе». Захарова добавила, что сейчас Киев тратит на военные расходы 7 миллиардов 500 миллионов долларов в год, а по темпам их роста занимает 1-е место на планете.