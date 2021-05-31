Представитель внешнеполитического ведомства РФ Дмитрий Биричевский высказал опасения, что Соединенные Штаты хотят вовлечь в «санкционную спираль» международную систему платежей SWIFT. Он отметил, что на Западе давно ведутся разговоры об отключении от нее России.

Биричевский также пояснил, что какие-либо санкционные меры, согласно действующему международному законодательству, имеет полномочия вводить исключительно Совет Безопасности ООН. Однако с легкой руки США на это самое законодательство все давно не обращают внимания, раздавая санкции налево и направо.

Действия Запада представитель МИД, возглавляющий департамент экономического сотрудничества, называет лишь барьерами, которые дают возможность тем же США защищать исключительно собственные интересы и своих производителей. Именно поэтому SWIFT могут вовлечь в эту «санкционную спираль», раскручиваемую вопреки международному праву.

Напомним, что ранее Евросоюз заявил о возможном отключении РФ от системы платежей SWIFT в случае конфликта с Украиной. Представитель МИД Мария Захарова в ответ на это сообщила, что Россия уже ищет альтернативные варианты, в качестве которых могут выступить европейская SEPA, китайская CIPS либо иранская SEPAM.