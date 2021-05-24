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Украина использует российские учения, чтобы в очередной раз уклониться от выполнения своих обязательств, прописанных в Минских соглашениях. Одновременно с этим она предоставляет свою территорию для проведения натовских маневров, заявил замглавы внешнеполитического ведомства РФ Андрей Руденко.

Он отметил, что на Украине на 2021 год намечено 7 совместных учений со странами НАТО. То есть маневры будут проводиться фактически каждые полтора-два месяца. Такой подход можно считать милитаризацией соседнего государства.

Руденко также заявил о роли в этом процессе Соединенных Штатов. Они поставляют на Украину вооружение и технику, поставляют инструкторов, обучающих украинских солдат, проводят учения в Черном море и на полигонах страны.

Представитель МИД РФ заявил, что Россия проводит учения один-два раза в год, причем делает это исключительно в своих границах. Также она не принимает никакого участия в конфликте на Донбассе. По мнению Руденко, единственным способом для Киева остановить столкновение на востоке страны является точное выполнение Минских соглашений, однако он регулярно уклоняется от этого.

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