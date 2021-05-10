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Компания Microsoft избавилась от последних проблем, которые мешали ряду пользователей обновить свою систему до версии Windows 10 2004 и 20H2.

Как сообщается, последние существующие проблемы были связаны со звуковыми драйверами. Речь идёт о драйверах Conexant и Synaptics. Пытаясь установить обновление своей системы, пользователи сталкивались с ошибкой, из-за чего происходил автоматический откат на более старую версию системы.

Как заявили представители компании, если пользователи ранее сталкивались с этой проблемой и не смогли обновить систему, то теперь они могут попробовать снова. Также было отмечено, что если во время обновления возникла какая-либо проблема, то может пройти около 48 часов до того, как будет предложено вновь обновить систему.

Ранее компания Microsoft в новом обновлении изменила панель задач. Так, были добавлены некоторые новые функции.

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