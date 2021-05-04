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Для операционной системы Windows 10 вышло новое обновление, которое добавило в панель задач дополнительные функции. На данный момент оно доступно не всем пользователям.

Нововведение добавляет в основную панель персонализированную новостную ленту. Соответствующий виджет получил название «Новости и интересы». Он уже возник у некоторых обладателей Windows 10. Представители Microsoft отмечают, что в скором будущем лента возникнет на всех девайсах с данной ОС.

Пользователи смогут сами настраивать контент, который будет отображаться в виджете. К примеру, указывать, чтобы в нем появлялась информация только о курсе валют, погоде, мировых событиях и так далее. Ленту можно также подстроить под себя, выбрав желаемые категории новостей.

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