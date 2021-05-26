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Посадка пассажирского лайнера Ryanair в Минске, вылившаяся в международный скандал – это провокация Лондона, уверен аналитик Алексей Мартынов. Он заявил изданию “РИА Новости” что британские спецслужбы разработали операцию высочайшего уровня сложности, чтобы уязвить Россию.

Именно Британия заявила о необходимости заблокировать строительство «Северного потока-2» из-за посадки самолета. Это ее предложение звучит настолько глупо и абсурдно, что сразу возникают серьезные подозрения – а не оно ли было главной целью международного скандала.

Напомним, что ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что причиной посадки было сообщение о минировании. Оно прошло с территории Швейцарии, но автор так и не установлен.

По мнению Лукашенко, Запад понял, что протестными акциями ему ничего не удастся добиться, поэтому решил прибегнуть к более жесткому способу – давлению на Беларусь посредством санкций.

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