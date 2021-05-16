Отказ от атомных электростанций и угля спровоцирует дефицит энергоносителей в Германии, поэтому ей нужен российский газ в увеличенных объемах. По этой причине газопровод «Северный поток-2» будет обязательно достроен, невзирая на санкции, вводимые Соединенными Штатами, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Поддержал канцлера и глава правительства земли Саксония Михаэль Кречмер, который заявил, что «Северный поток-2» нужно как можно скорее достраивать и запускать в эксплуатацию. Он отметил, что по надежности с Россией не сравнится ни один поставщик энергоносителей.

Ранее практически то же самое заявлял кандидат в канцлеры на предстоящих в этом году выборах Дитмар Барч. Он также отметил, что США не имеет право вмешиваться в ситуацию с «Северным потоком-2», так как решения о собственном энергетическом обеспечении может принимать исключительно Германия.