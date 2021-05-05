Канцлер ФРГ Ангела Меркель не намерена в этом году принимать участие в выборах. В ее планах после ухода с поста – отдохнуть на природе и хорошенько выспаться. Об этом сама Меркель рассказала на мероприятии в честь освобождения Голландии от гитлеровской оккупации.

«Я немного высплюсь, немного погуляю на природе и подумаю, чем конкретно я потом хочу заниматься. Я буду рада этому, но пока что я с удовольствием делаю свою работу», – заявила действующий канцлер Германии.

Ангела Меркель занимает пост главы правительства ФРГ с 2005 года. Она была избрана от блока ХДС/ ХСС, но в 2018 году вышла из него, сохранив свой пост. 26 сентября текущего года состоятся выборы нового канцлера, но Меркель уже несколько раз заявляла о том, что участия в них принимать не будет. Она сообщала, что окончательно уйдет из политики по окончанию этого срока.