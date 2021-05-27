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Мэрия американского города Коламбус в штате Огайо, решила выплатить 10 миллионов долларов семье Андре Хилла, убитого полицией. Это крупнейшая выплата в рамках судебного дела в истории города — однако семья Хилла заявила, что деньги не могут полностью решить вопрос.

Андре Хилл был убит в декабре 2020 года, когда ночью выходил из дома своего друга в Коламбусе. Полицейский по имени Адам Кой выстрелил в него с близкого расстояния четыре раза. Перед тем, как открыть огонь, он закричал, что в Хилла в руке якобы был пистолет —однако оружия при убитом обнаружено не было.

В ходе следствия Кой отказался признать себя виновным в убийстве и неспровоцированном нападении со смертельным исходом. Он был уволен из полиции, однако продолжает настаивать на своей невиновности.

Родственники и адвокат семьи Андре Хилла считают, что полицию Коламбуса пытаются вывести из-под удара в рамках «круговой поруки». Несколько фактов в деле об убийстве Хилла настораживают: во-первых, к месту происшествия Кой прибыл по несрочному вызову — из-за припаркованного на улице автомобиля, водитель которого ночью несколько раз заводил и глушил двигатель, — однако полицейский был во всеоружии, словно ожидал смертельной угрозы; во-вторых, сразу же после выстрелов полицейский выключил свою нательную камеру — в результате от событий до убийства сохранились лишь 60 секунд видео без звука; в-третьих, получив четыре пули, Хилл рухнул на землю, но некоторое время был жив — тем не менее никто из 22 присутствовавших на месте офицеров полиции не попытался оказать ему помощь.

На дело Андре Хилла обратил внимание российский правозащитный Фонд борьбы с репрессиями (ФБР) — некоммерческая организация, созданная при содействии бизнесмена Евгения Пригожина для помощи жертвам полицейского насилия во всем мире. В ФБР считают убийство в Коламбусе примером полицейского насилия и готовы оказать необходимую информационную и правовую помощь семье жертвы.

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