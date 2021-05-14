Эдмон Марукян, который возглавляет партию «Просвещенная Армения», заявил, что Вооруженные силы страны обязаны оказать жесткое сопротивление вторгшимся в Сюникскую область азербайджанским войскам.

Он отметил, что решение о консультациях в рамках ОДКБ выглядит по меньшей мере странно. Азербайджан перешел границу и делает все, что ему вздумается, но Армения вместо сопротивления начинает переговоры.

Марукян заявил, что армянские войска должны взять в плен всех солдат армии Азербайджана, которые в настоящий момент находятся в Сюникской области у озера Севлич, и обменять их на тех бойцов, которые до сих пор находятся в неволе у противника.

Ранее главное военное ведомство Армении заявило, что азербайджанские силы уже несколько раз пытались пересечь границу, чтобы произвести уточнение территорий. В настоящий момент они находятся на рубежах Армении не только рядом с Сюникской, но и с Гегаркуникской областями. В Минобороны заявили, что пресекли попытки нарушения границы без единого выстрела, но ситуация остается напряженной.