Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Эдмон Марукян, который возглавляет партию «Просвещенная Армения», заявил, что Вооруженные силы страны обязаны оказать жесткое сопротивление вторгшимся в Сюникскую область азербайджанским войскам.

Он отметил, что решение о консультациях в рамках ОДКБ выглядит по меньшей мере странно. Азербайджан перешел границу и делает все, что ему вздумается, но Армения вместо сопротивления начинает переговоры.

Марукян заявил, что армянские войска должны взять в плен всех солдат армии Азербайджана, которые в настоящий момент находятся в Сюникской области у озера Севлич, и обменять их на тех бойцов, которые до сих пор находятся в неволе у противника.

Ранее главное военное ведомство Армении заявило, что азербайджанские силы уже несколько раз пытались пересечь границу, чтобы произвести уточнение территорий. В настоящий момент они находятся на рубежах Армении не только рядом с Сюникской, но и с Гегаркуникской областями. В Минобороны заявили, что пресекли попытки нарушения границы без единого выстрела, но ситуация остается напряженной.

Вам может понравиться

Пентагон намерен превратить бывший русский остров Шемья в авиабазу рядом с Камчаткой

Пентагон нашел способ создать для России реальную угрозу. Он планирует восстановить старую базу на острове Шемья, что на Алеутском архипелаге. Совсем скоро там могут появиться американские истребители F-22 Raptor. От

Американский эксперт уверен, что США не смогут победить в войне с Россией

Американский военный эксперт Дакота Вуд, представляющий организацию The Heritage Foundation считает, что Соединенные Штаты не смогут победить, если начнут войну с Россией. По его словам, у США в настоящий момент

NRK: Из-за США Норвегия стала мишенью для российского ядерного оружия

Сотрудничество с Соединенными Штатами автоматически превращает Норвегию в мишень для российских ядерных ракет. Причем жители страны отлично знают это и протестуют против антироссийской политики властей. Так, одна из акций протеста
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 14 мая – небольшая облачность, до 17 °C | город Мытищи: погода, 14 мая – переменная облачность, до 19 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 14 мая – ясно, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 14 мая – переменная облачность, до 12 °C | Королев: погода, 14 мая – ясно, до 25 °C | Подольск: погода, 14 мая – переменная облачность, до 19 °C | Армавир: погода, 14 мая – ясно, до 27 °C |