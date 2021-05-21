Турецкие военные в Сирии уже несколько раз подвергаются нападениям группировки «Бригада Ансар Абу Бакр ас-Сиддик» на территории Сирии. Издание Al-Monitor из Великобритании сообщает, что она в буквальном смысле слова преследует войска Турции, периодически устраивая крупные диверсии.

Так, именно эта группировка взяла на себя ответственность за недавнее нападение на турецкую автоколонну, в результате которой погиб 1 солдат и еще четверо получили серьезные ранения. Кроме того, нападение на бензовозы, произошедшее в марте и приведшее к уничтожению более сотни автомобилей, организовала тоже эта организация.

Репортер из Сирии Эхаб аль-Бакур обращает внимание на то, что все эти и другие инциденты с завидной регулярностью происходят именно в провинции Идлиб. Это может означать, что против турецких войск выступает организация, которая не считает допустимым ее присутствие в регионе по религиозным мотивам.