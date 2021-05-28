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Александр Лукашенко, белорусский лидер, сообщил, что для иностранных граждан, которые хотят вакцинироваться «Спутником V», могут создать специальные переходы на границе.

Согласно его словам, он уже обсудил вопрос поддержки жителей других стран во время встречи с российским президентом Владимиром Путиным. Лукашенко отметил, что несмотря на враждебное отношение правительств стран Запада к Белоруссии, спрос на российскую вакцину очень велик.

Поэтому глава белорусского государства договорился с российским коллегой касательно открытия нескольких переходов на границе, в которых будут организованы палатки для граждан Украины, Литвы, Польши и других соседних стран. Всем им помогут привиться от коронавирусной инфекции.

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