67-летняя актриса Елена Проклова приняла участие в шоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион».

Как отмечается, четыре года назад она уже снималась в шоу, но тогда не решилась раскрыть свою тайну. Сейчас же она передумала, и во время интервью заявила, что подвергалась сексуальным домогательствам. Так, в 12 лет её домогался режиссёр на съёмках. А в 15 лет её начал преследовать известный актёр, который старше её на 18 лет.

Он предложил Елене подготовить её к поступлению в театральный и сказал ей читать басню. Сам мужчина в это время стоял позади неё и трогал за интимные места, заявив, что так делают все взрослые. Актриса рассказала, что он заставлял её раздеваться и трогать его, принуждая к оральному сексу, после чего он сам себя удовлетворял.

По словам Прокловой, после этого актёр преследовал её два года, несмотря на то, что он был женат и имел семью. Так, он караулил актрису у подъезда и даже приезжал за ней в другой город, а также звонил ей. В итоге, когда у Елены появился другой мужчина, она поспешила выйти за него замуж.