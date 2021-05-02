Виктор Литовкин, эксперт в области военной техники, отметил, что Соединенные Штаты активно рекламируют свои недоделанные истребители F-35 с целью их продажи европейским странам.

Ранее в американском информагентстве The National Interest появился материал, где перечисляются достоинства боевого самолета пятого поколения, созданного в США. Журналисты отметили, что эта воздушная техника недооценена. Литовкин при этом сообщил, что в современном военном конфликте нельзя концентрировать все свое внимание на одних лишь самолетах – важно использовать и другие системы вооружения.

Что касается активного продвижения неудавшихся истребителей, то оно рассчитано на легко внушаемых личностей, которым будет легко продать ненужные самолеты. По мнению эксперта, F-35 получился достаточно слабым самолетом, имеющим множество недостатков.