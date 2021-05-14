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Пилоты НАТО должны хорошо подумать прежде чем попытаться пересечь границу воздушного пространства России. Ведь подобные полеты чреваты серьезными неприятностями. В самом крайнем случае российские истребители или силы ПВО просто собьют иностранный самолет, рассказал военный эксперт Алексей Леонков.

Он прокомментировал ситуацию с провокационными действиями французских самолетов «Мираж», которые были перехвачены российским истребителем Су-30. По словам специалиста, Франция действует по указке Вашингтона, которому важно заставить нервничать РФ, а также проверить ее реакцию на подобные провокации.

Леонков отметил, что нервничать никто не собирается. Сперва пилоты пытаются связаться с нарушителем и предупредить его о недопустимости пересечения границ РФ. Далее производится очередь из трассирующего оружия ГШ-30, установленного на всех российских самолетах.

Если все это не действует на нарушителя, его сперва пытаются принудительно посадить, а затем просто сбивают без всяких нервов. То же самое происходит, если на каком-то из этапов иностранный самолет пытается открыть огонь.

Эксперт рассказал, что французские истребители на самом деле являются очень редкими «гостями». В основном у российских границ устраивают провокации американцы и британцы на самолетах F-16.

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