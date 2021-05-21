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Американская певица Леди Гага рассказала, что в возрасте 19-ти лет пережила насилие, после которого забеременела. Об том она сообщила в документальном фильме, который сняли Опра Уинфри и принц Гарри.

По словам певицы, тогда она бросила колледж ради шоу-бизнеса и выступала под своим настоящим именем. Она начала работать с одним продюсером, который однажды поставил ей условие – либо она соглашается с ним спать, либо он уничтожает все песни, которые были записаны во время их совместной работы.

В итоге певица согласилась. После этого насильник запер её в студии на несколько месяцев, и в какой-то момент она забеременела. Некоторое время спустя насильник отвёз её к дому родителей. Несколько недель певицу преследовало желание причинить себе вред, а восстанавливать психическое здоровье ей пришлось несколько лет.

Имя своего насильника Леди Гага не назвала, и заявила, что надеется никогда его больше не встретить.

Ранее о пережитых домогательствах рассказала певица Лолита Милявская. По её словам, пережить этот негативный опыт ей пришлось в юности.

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