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В Евросоюзе и НАТО осталось «русофобское меньшинство», которое возглавляют прибалтийские государства, заявил глава внешнеполитического ведомства РФ Сергей Лавров. По его словам, Латвия, Эстония, Литва и США ведут себя хуже дворовых хулиганов.

Он напомнил, что когда Прибалтику скопом принимали в Североатлантический альянс, его представители заявляли – это делается с целью развеять фобию, которая осталась после «оккупации» республик Советским Союзом и «угнетения» их народов. По мнению Лаврова, никаких признаков «угнетения» на самом деле нет и в помине – во времена СССР в Литве, Латвии и Эстонии отлично работал промышленный сектор, каждая из стран сохранила свои национальные традиции и язык.

«… в общем, они затащили их в НАТО и нам сказали: “Вы только не волнуйтесь, они успокоятся от своих фобий и у вас на границах будет спокойно», – вспомнил глава МИД РФ.

Он заявил, что сейчас абсолютно ничего не изменилось, а фобии переросли в навязчивую манию преследования.

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