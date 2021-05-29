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Представители ТОФ сообщили, что в акватории Тихого океана экипажами фрегата и крейсера российских ВМС были проведены совестные стрельбы с использованием артиллерийских орудий и ракетных установок.

Указывается, что в рамках проведенных маневров «Варяг» и «Маршал Шапошников» смогли отразить нападение «врага» с воздуха. Они также провели военную операцию, связанную с ликвидацией водных мишеней из артиллерийских комплексов АК-130 и А-190. Кроме того, были задействованы автоматические орудия АК-630.

Для защиты от воздушных целей использовались ЗРК «Оса» и «Кинжал». Ранее в СМИ сообщили, что боевые корабли ТОФ ушли в дальний морской поход 1 мая. Их маршрут пролегает через Азиатско-Тихоокеанский регион.

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