Намеченный на 5 мая тестовый запуск МБР Minuteman III завершился провалом. И вот тут-то командование стратегических войск США наконец призадумалось над тем, что эту ракету, используемую с 70-х годов прошлого столетия, пора менять на новую. Над этим оно рассуждает до сих пор, так как обновление старых МБР обойдется как минимум в 1 триллион долларов.

Главная дилемма, с которой столкнулись американцы – тратить ли этот самый триллион на модернизацию Minuteman III или создание новых ракет либо вообще отказаться от шахтных МБР. Они, по мнению многих, существенно повышают риск ядерной войны, так как выпущенный боеприпас отозвать обратно уже не получится.

В то же время США не уверены, хватит ли им тех мощностей, которые имеются на стратегических бомбардировщиках и подводных лодках.

Президент США Джо Байден заявлял еще во время предвыборной гонки, что 1 триллион долларов – это слишком крупная сумма для обновления шахтных ракет. Но сейчас он пока не высказывается на эту тему.

Между тем компания Northrop Grumman сейчас работает над реализацией проекта Ground Based Strategic Deterrent. Он предполагает создание новых МБР вместо Minuteman III, но они появятся на свет не раньше 2028–2030 годов. До этого времени устаревшие ракеты будут по-прежнему служить инструментом сдерживания, хотя налицо тот факт, что они устарели как морально, так и физически.