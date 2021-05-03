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В Microsoft заявили о том, что новая версия операционной системы Windows 10 21H1 уже готова. Обновление получило название May 2021 Update.

Обновление для пользователей должно быть запущено уже в скором времени. Как сообщается, ориентировочно его должны запустить уже до 10 апреля. Кроме того, выйдет версия 21H1 в «сервисном формате». При этом также продолжается работа над следующим обновлением, которое запланировано на осень.

Финальная сборка получила номер 19043.928. Вместе с её выпуском будет прекращена поддержка версий 1903, 1909 и более старших версий.

Согласно технической документации, May 2021 Update имеет не так много изменений, и в основном они направлены на улучшение производительности и оптимизацию. Осеннее обновление должно включать больше изменений.

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