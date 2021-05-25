Анонс учений Riverine 2021, которые будут совместно проводить Киев и Бухарест, хорошо показывает текущее положение дел в украинской армии, подметили военные эксперты. В нем Румыния сообщает об участии в маневрах вертолета Puma Naval, а Украина отделывается общей фразой «морская авиация».

По словам аналитиков, Киев просто не хочет позориться перед своими партнерами из Североатлантического альянса. Ведь заявления о «самой сильной армии в Европе» не способны вот так вот взять и материализоваться в современное вооружение.

Все дело в том, что морская авиация Украины – это два вертолета Ми-8, которые достались Киеву после развала Советского Союза и с тех пор ни разу не проходили модернизацию. Это морально устаревшие машины, которые просто не в силах конкурировать с румынскими Puma Naval.

Главная проблема Украины в том, что она за три десятилетия не выделила из бюджета ни копейки на обновление авиапарка. Поэтому армия продолжает использовать старые советские вертолеты и самолеты, за которые ей самой стыдно перед странами Североатлантического альянса.