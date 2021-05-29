Часто о наличии психических проблем у человека, окружающие и он сам (если еще в состоянии это сделать), задумываются слишком поздно. Однако развитие нарушений психики можно было бы предотвратить на ранних стадиях, если бы отношение в обществе к этой проблеме было иным.

У всех, кто замечает, что с ним творится что-то неладное, в первую очередь, возникает страх перед возможным диагнозом, пугает угроза потери дееспособности, боязнь быть выброшенным из социальной жизни. В подавляющем большинстве случаев, проблема решаема. На самом деле, серьезные психические заболевания, такие как шизофрения, встречаются крайне редко. В большинстве случаев речь идет о психологическом расстройстве, самым распространенным из которых является депрессия.

В первую очередь, надо различать понятия психического и психологического здоровья. Первое находится в компетенции психиатра, который проводит лечение с применением лекарственных средств, а поправить второе – задача психолога, который работает преимущественно с помощью правильно построенной беседы.

Чтобы расставить все точки над «i» в данном щекотливом вопросе, редакция портала «Центропресс» взяла интервью у крупнейшего российского эксперта в области психосоматики, доктора психологических и кандидата медицинских наук Марка Сандомирского.

По мнению Марка Евгеньевича, говорить о наличии депрессии можно лишь тогда, когда у человека наблюдается стабильно подавленное настроение в течение, как минимум, двух недель. Оно выражается в потере интереса к жизни, снижении работоспособности, в том числе, и интеллектуальной, снижении аппетита или, наоборот, переедании. Человек, испытывающий постоянный стресс, может интуитивно искать пути снять напряжение. Часто эти поиски заканчиваются увлечением вредными привычками, что только усугубляет ситуацию.

Проблема в том, что нас никто не учит правильно справляться со стрессом, ни в семье, ни в школе не прививаются такие навыки. Однако психология располагает эффективными и проверенными инструментами, позволяющими избавиться от проблемы. Конечно, для этого человек сам должен осознать, что проблема в его жизни существует и захотеть от нее избавиться.

В интервью Марк Сандомирский рассказывает о, на первый взгляд, простой технологии, которая позволяет быстро снять накопившееся напряжение и по-новому взглянуть на проблемную ситуацию. Попробовав её на практике можно испытать моментальное облегчение. Однако для того, чтобы добиться устойчивых результатов, надо регулярно работать над собой.

Еще одной проблемой для многих является задача правильного выбора психолога. Обилие предложений на этом рынке порождает страх попасть в руки шарлатана. В этом вопросе тоже есть четкие критерии, руководствуясь которыми можно избежать ошибки: во-первых, надо обращать внимание на рекомендации людей, которых вы лично знаете, а не на абстрактные отзывы из Интернета, а, во-вторых, изучить образование и опыт работы специалиста.

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