На встрече президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина должен присутствовать кто-то из авторитетных западных политиков, заявил глава внешнеполитического ведомства Павел Климкин. Он пояснил, что встреча тет-а-тет таит в себе опасность для всей страны.

Климкин также перечислил подходящие кандидатуры, которые вполне могли бы стать посредниками на встрече Путина и Зеленского. По мнению главы украинского МИД, на эту роль вполне подошли бы канцлер Германии Ангела Меркель, а также главы Франции или США Эммануэль Макрон или Джо Байден.

По словам Климкина, Путин вполне может оказать давление на Зеленского, который из-за политической неопытности не справится с напором российского лидера. Именно поэтому нужно привлечь к переговорам западного политика.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявлял, что пока Киев не присылал никаких предложений о встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.