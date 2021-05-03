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Новая подводная лодка 094A «Цзинь», которая поступила на вооружение китайских ВМС, станет серьезной угрозой для Соединенных Штатов. Все дело в том, что эту субмарину вооружат ракетами JL-3, способными стереть США с лица земли.

Твердотопливная баллистическая ракета может поражать цели на расстоянии до 12 тысяч километров. Предполагается, что она станет мощным оружием сдерживания агрессии США.

Подлодка «Цзинь» относится к проекту 094A, который стал логичным продолжением 094. Глубокая модернизация субмарины предполагала внесение кардинальных изменений в турбулентную и гидрокинетическую системы. Благодаря этому подлодка стала издавать гораздо меньше шума. Кроме того, ее переоборудовали под баллистические ракеты, предназначенные для ударов по целям в любой точке Соединенных Штатов.

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