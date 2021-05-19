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Соединенные Штаты с завидным постоянством делают антироссийские заявления и даже все чаще упоминают возможное вооруженное противостояние с РФ. Однако на самом деле никакой войны не будет, так как американцы боятся России, пишет китайское издание Baijiahao.

Все дело в том, что в распоряжении имеется вооружение, которое способно обеспечить ей перевес в боевом конфликте с любым противником. К примеру, к нему относятся подводные лодки, которые давно наводят страх на США.

Китайские эксперты упомянули о субмаринах проекта «Варшавянка», которые умеют бесшумно перемещаться под водой и скрываться от гидролокаторов и радаров. В настоящий момент они вооружены ракетами «Калибр». В этот же список можно занести и новейшие атомные подлодки России проектов «Ясень-М» и «Борей».

Кроме того, у России есть стратегические ракетоносцы Ту-160 «Белый лебедь», которые американские самолеты стараются обходить в небе стороной. Они несут до 40 тонн ядерных боеприпасов и могут моментально разгоняться до скорости в два числа Маха.

Авторы заявляют, что у России имеется много другого оружия, которое является кошмаром для Соединенных Штатов и их союзников по НАТО. Поэтому Вашингтон не рискнет на нее нападать.

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