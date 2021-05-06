На поверхность Солнца так же, как и на Землю, время от времени обрушиваются проливные дожди. Однако эти явления похожи друг на друга только названием. Прогуливаться под солнечным дождем точно не получится, так как его температура превышает несколько сотен тысяч градусов.

Ученые Китайской академии наук давно знали о существовании двух видов такого дождя. Но в результате недавних исследований они открыли еще один. Он не только бомбардирует небесное светило потоками раскаленной плазмы, но еще и гасит вспышки на Солнце.

По словам ученых, такой дождик начинает идти после своеобразного перезамыкания линий солнечного магнитного поля. В такие моменты плазма быстро остывает и возникает конденсат. Именно он и проливается на поверхность Солнца.

Эксперты также наблюдают за таким явлением, как «костры» на поверхности Солнца. Они разогревают отдельные ее участки до миллиона градусов, однако пока не удается установить, почему это происходит.