Китай не так давно официально объявил о постройке своего первого квантового радара. С его помощью американские истребители-невидимки F-22 можно обнаружить за сотни километров. Об этом 26 мая сообщает китайский портал Sohu, отмечая: сотни миллиардов долларов, вложенных американскими военными в стелс-технологии, оказались потраченными напрасно. Перевод статьи Sohu представлен далее.

Соединенные Штаты являются первой страной в мире, которая разработала технологию малозаметности для своей военной авиации. Основная особенность самолетов-невидимок заключается в том, что они могут эффективно уклоняться от радиолокационных волн. Для достижения этой цели стелс-самолеты используют две основные технологии «невидимости». Специальная форма конструкции планера уменьшает отраженные радиолокационные волны, рассеивая их. В то же время поверхность фюзеляжа покрыта особым поглощающим материалом, который преобразует радиолокационные волны в другие формы высвобождения энергии. Таким образом радары, не получая требуемых ими отраженных волны, становятся неспособными обнаружить след истребителя-невидимки на большом расстоянии.

Для обнаружения самолетов-невидимок некоторые страны ввели радары с особой защитой от малозаметности. Традиционные радары такого типа имеют две идеи развития. Первая заключается в повышении чувствительности обнаружения радаров. Даже если очень слабые радиолокационные волны отразятся обратно, они могут быть успешно восприняты системой ПВО. Другой способ отслеживать самолет-невидимку – использовать радар с регулируемой частотой. Ведь в конечном счете, технология невидимости современных самолетов может скрыть радиолокационные волны лишь определенной длины в их спектре. Изменяя длину волны радара, также можно достичь целей анти-стелс.

Однако традиционные методы защиты от малозаметности имеют огромные недостатки: трудно обнаружить самолеты-невидимки с большого расстояния, к тому же способность выявить помехи является весьма посредственной. Если системы ПВО сталкиваются с сильными электромагнитными помехами, радары защиты от незаметности, как правило, теряют свою функцию.

Эти проблемы полностью решены в Китае – стране с наиболее продвинутыми исследованиями в области квантовых технологий. Квантовый радар при этом можно рассматривать только как один из проектов. В настоящее время 14-й Китайский научно-исследовательский институт электроэнергетики уже сделал достаточно многое, а технология квантовых радаров была продемонстрирована внешнему миру.

В настоящее время существует три типа квантовых радаров, а именно, излучающие электромагнитные волны в запутанном квантовом состоянии, в незапутанном квантовом состоянии и в «классическом» состоянии. Электромагнитные волны, используя квантовый радар, могут не только достичь цели обнаружения – истребителей-невидимок, но даже четко определить конкретный тип модели данных стелс-самолетов. Можно сказать, что квантовый радар имеет огромные преимущества по сравнению с традиционной радарной технологией, и любая невидимость для него бесполезна.

Хотя Китай добился значительного прогресса в исследованиях квантовых технологий, они все еще находятся на относительно ранней стадии, и многие проекты даже не переступили порог лабораторных экспериментов. Однако, по сравнению с другими странами, достижения Китая в области квантовых технологий уже достигли наиболее передового уровня.