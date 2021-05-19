Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

На портале Минобороны КНР появилось сообщение о выражении протеста Соединенным Штатам из-за прохода его боевого корабля через Тайваньский пролив.

Согласно словам Чжана Чуньхуэя, полковника китайской армии, действия американских ВМС несут неверный посыл тайваньским «силам независимости». Они также приводят к увеличению напряженности в регионе и нарушают стабильность в нем. Поэтому Китай выступает категорически против подобных маневров.

Указывается, что китайские вооруженные силы следили и сопровождали американский эсминец на всем пути его следования через Тайваньский пролив. Схожий протест США был выражен КНР в начале нынешнего года, причем по аналогичной причине.

Вам может понравиться

Балтийский флот получит новые подлодки на фоне усиления НАТО в регионе

Николай Евменов, главнокомандующий российских ВМС, заявил, что Балтфлот получит на вооружение новейшие дизельные субмарины из-за увеличения военного присутствия НАТО в регионе. Согласно его словам, планируется также передать Балтфлоту современные воздушные

National Interest указал на уязвимые места элитного спецназа ВМС США SEAL

В информационном агентстве The National Interest сообщили, что элитные подразделения специального назначения американских ВМС SEAL имеют ряд уязвимых мест. Согласно словам авторов материала, морские котики уже долгое время не боролись

Эксперт: истребитель 6-го поколения США дополнит, а не заменит F-35

По планам разработчиков истребителя 6-го поколения ВВС США NGAD (Next Generation Air Dominance), новые самолеты будут содержать в своей конструкции несколько беспрецедентных технологических прорывов в таких областях, как скорость, скрытность,
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – ясно, до 25 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – переменная облачность, до 23 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – переменная облачность, до 16 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 17 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 22 °C | Подольск: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 21 °C | Армавир: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 16 °C |