На портале Минобороны КНР появилось сообщение о выражении протеста Соединенным Штатам из-за прохода его боевого корабля через Тайваньский пролив.

Согласно словам Чжана Чуньхуэя, полковника китайской армии, действия американских ВМС несут неверный посыл тайваньским «силам независимости». Они также приводят к увеличению напряженности в регионе и нарушают стабильность в нем. Поэтому Китай выступает категорически против подобных маневров.

Указывается, что китайские вооруженные силы следили и сопровождали американский эсминец на всем пути его следования через Тайваньский пролив. Схожий протест США был выражен КНР в начале нынешнего года, причем по аналогичной причине.