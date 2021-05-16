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Ван И, глава китайского МИД, в ходе беседы со своим коллегой из Пакистана Шахом Мехмудом Куреши, заявил, что КНР поможет Палестине урегулировать разногласия с Израилем.

Согласно его словам, Пекин собирается поддержать палестинцев, борющихся за то, чтобы им возвратили законные права, и помочь им решить существующие проблемы с Израилем, проведя политический диалог на основе равенства и справедливости. Во внешнеполитическом ведомстве Китая надеются, что Совбез ООН поможет в осуществлении соответствующих переговоров.

В Китае считают, что нынешний конфликт удастся решить путем реализации концепции «две страны для двух народов». На ее основе можно начать новый диалог между Израилем и Палестиной, уверен Ван И. В СМИ напоминают, что обе стороны конфликта продолжают обстреливать территории друга друга, используя боевые самолеты и ракетные установки.

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