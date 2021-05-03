Отвод российских войск от границ Украины – это лишь часть подготовки к встрече президента РФ Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом, заявил украинский аналитик изданию «Главред». Он также предположил, что РФ в любой момент сможет быстро вернуть подразделения к рубежам страны.

Эксперт уверен, что главная цели Владимира Путина – это «возврат Украины» под контроль Кремля. Он якобы давно собирается напасть на соседнее государство, но опасается новых санкционных мер со стороны Запада.

Автор публикации отмечает, что на переговорах Путина и Байдена Украина станет главной темой для обсуждения. Российский президент, по его мнению, надеется на успешный «передел мира» и на то, что украинская территория перейдет в безраздельное владение РФ. Если же договориться с коллегой из Соединенных Штатов не удастся, то войска снова вернутся к границам Украины в течение нескольких недель.