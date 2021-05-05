Украинским властям мешает герб Советского Союза на щите известного монумента «Родина-мать». Сообщается, что они уже и средства нашли для того, чтобы демонтировать его вместе со щитом. Однако эксперты считают, что делать этого ни в коем случае нельзя.

Так, по поводу демонтажа высказался Василий Бородай, который приходится внуком автора знаменитой скульптуры. Он считает, что попытка снять щит приведет к тому, что памятник утратит равновесие и просто упадет.

«Руки статуи держатся на специальном противовесе, и если снимать ту, что со щитом, нарушится баланс другой — с мечом. Если же снимать с руки только щит, который крепится на специальной дуге, то это может вызвать обрушение всей конструкции», – заявил Бородай.

Скульптор Андрей Ковальчук, который в настоящий момент возглавляет правление Союза художников России, уверен, что у киевских властей получится демонтировать герб без особых проблем. Однако он считает кощунством разрушение одной из достопримечательностей украинской столицы и видного памятника истории и архитектуры.