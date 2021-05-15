Алексей Данилов, секретарь украинского СНБО, не исключил возможность обмена Виктора Медведчука, представителя фракции ОПЗЖ, на граждан Украины, которых осудили в РФ.

Согласно его словам, окончательное решение касательно обмена принимает украинский лидер. Однако он добавил, что при получении соответствующего предложения Киев с большой вероятностью примет его.

Ранее киевский суд решил поместить руководителя совета ОПЗЖ под домашний арест. Украинского политика обвиняют в государственной измене и краже ресурсов на полуострове Крым. Если его признают виновным, то ему будет грозить тюремное заключение сроком до пятнадцати лет. В аналогичных преступлениях подозревают также Тараса Козака, сопартийца Медведчука.