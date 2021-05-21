Челси Когсуэлл, летчицу ВВС Канады, подозревают в распространении наркотических веществ, так как она кормила военных кексами с каннабисом в рамках учебных стрельб.

Женщина обвиняется в 18 нарушениях, касающихся дисциплины и поведения. Отмечается, что бойцы артиллерийского подразделения не знали о том, что в кексах, которыми их угощала обвиняемая, имеют в своем составе опасные вещества. Летчица приносила лакомства во время дежурства в столовой.

У солдат, которые употребляли данные кексы, наблюдались признаки паранойи и замешательства. Они также быстро уставали и чувствовали сильное обезвоживание. Нескольким пострадавшим военным не удалось завершить подготовку по безопасному использованию оружия и взрывоопасных веществ. В августе в отношении обвиняемой пройдет военный трибунал.