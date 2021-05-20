Вопреки распространенному еще во времена СССР мнению, эмигрировать из России мечтают совсем не «враги народа» и «непризнанные гении», а и простые люди, желания которых не совпадают с возможностями, предоставляемыми государством. Кто-то стремится попробовать что-то новое или больше путешествовать по миру, кто-то выезжает для получения качественного образования и уже не возвращается обратно.

Также среди целей эмигрантов можно выделить желание сделать хорошую карьеру или основать бизнес мирового уровня. Кто-то вообще ориентируется исключительно на свои вкусы и не берет в расчет любые другие аргументы.

Как выбрать страну для переезда из России

Человек, относящийся к последней упомянутой выше категории, переедет именно в ту страну, которая больше всего ему нравится и никакие советы здесь не помогут. Остальные же обязательно столкнутся с проблемой выбора. Для решения которой нужно рассмотреть следующие критерии:

возможность получения вида на жительство или ПМЖ, необходимые для этого документы, сложность и длительность процедуры;

сложности в изучении языка. Именно языковой барьер часто оказывается непреодолимым препятствием для желающих жить за рубежом. Поэтому важно грамотно оценить свои силы, понять, сумеете ли вы выучить язык и свободно общаться с местными жителями;

собственные финансовые возможности. Не нужно забывать и о деньгах, которых до трудоустройства в новой стране потребуется немало. Ведь после переезда нужно будет где-то жить и как минимум покупать товары первой необходимости;

актуальность профессии в выбранной стране. Первым делом после переезда придется заниматься поиском работы, поэтому данный вопрос необходимо рассмотреть как можно раньше;

особенности климата, быта, местной культуры, традиций и прочего. Чтобы разобраться, подойдет ли все это, имеет смысл отправиться в выбранную страну в путешествие и провести там несколько недель. Если ничего противоречащего принципам и привычкам не произойдет, то можно задумываться об эмиграции.

Не стоит забывать и о том, что в некоторых странах не очень любят приезжих, из-за чего прижиться там очень и очень сложно. Поэтому сперва нужно взвесить все «за» и «против» либо даже обратить внимание на другие, менее проблемные варианты.

Самые простые и недорогие варианты для эмиграции из России

Куда лучше всего переехать из России? Взвесив все вышеупомянутые критерии и возможные проблемы, можно остановиться на следующем списке государств:

Черногория и Болгария. В этих странах достаточно приобрести недвижимость, чтобы получить вид на жительство. В Черногории никаких ограничений по минимальной ее стоимости нет, в Болгарии придется приобретать жилье не дешевле 300 тысяч евро;

ОАЭ. В Эмиратах вид на жительство предоставляется всем желающим, устроившимся на работу. При этом российские граждане могут въезжать сюда без визы на 90 дней, за которые вполне можно трудоустроиться и рассчитывать на получение ВНЖ;

Израиль. Идеальный вариант для граждан России еврейской национальности. В стране действует программа репатриации, по которой можно в РФ оформить все бумаги, а по прибытию в Израиль получить заветный паспорт вместе с гражданством;

Вьетнам и Таиланд. Курортные страны, популярные среди жителей бывшего СССР. Во Вьетнаме для получения ВНЖ достаточно найти легальную работу либо открыть бизнес. В Таиланде необходимо сперва купить жилье;

Польша. В эту европейскую страну чаще переезжают украинцы, но и россияне также могут устроиться там на работу, получить визу категории D, а со временем и остаться на ПМЖ;

США. Самый реальный способ попасть в «колыбель демократии» — это выиграть в лотерее «Грин Кард».

Это лишь самые простые варианты, но на самом деле для эмиграции из России открыт весь мир. Где-то могут возникать проблемы с языком и трудоустройством по специальности, с не очень приветливым отношением местных жителей и преодолением бюрократических преград. Но при желании можно достичь цели, какой бы сложной она не была.