Российский спецназ будет перенимать навыки выживания у старообрядцев, которые живут в самых труднодоступных местах в тайге, заявил глава военного ведомства РФ Сергей Шойгу. Он отметил, что эти люди не просто выживают в экстремальных условиях, а живут в буквальном смысле этого слова и получают удовольствие от жизни.

По словам министра обороны, они способны срубить дом, добыть и приготовить пищу в любых условиях, объездить коня. Именно поэтому они будут привлекаться для обучения российских спецназовцев, делиться своим огромным жизненным опытом.

Шойгу сообщил о появлении специализированных учебных центров, к работе которых будут привлекаться старообрядцы, живущие не только в тайге, но и в горах или степи. Они научат бойцов налаживать быт в сложных условиях.