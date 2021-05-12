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Вооруженные силы Израиля чуть не подбили Boeing 737 украинских авиалиний своим ЗРК Iron Dome, когда пассажирский лайнер приблизился к аэропорту Тель-Авива.

В издании «Авиа.про» отмечают, что зенитные установки находились в активированном состоянии, так как должны были перехватить ракеты, выпущенные палестинскими группировками из Сектора Газа. Однако никто не предупредил об этом украинских пилотов. На изображении, предоставленном мониторинговыми ресурсами, можно увидеть, что авиалайнер находился примерно в 20 километрах от города, поэтому в него легко могла попасть противоракета.

В настоящее время в Израиле выясняют, почему летчиков украинского «Боинга» не уведомили о запрете на посадку из-за активных средств ПВО. В СМИ напоминают, что обстрелы по израильским территориям начались 10 мая. На данный момент по ним было выпущено свыше одной тысячи ракет.

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