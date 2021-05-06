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В информагентстве SANA отметили, что в ночь на сегодня, 6 мая, израильский ударный вертолет обстрелял ракетами провинцию Эль-Кунейтра, расположенную в 40 километрах от столицы Сирии.

Согласно предварительным данным, экипаж винтокрылой машины выпустил реактивные снаряды по окрестностям населенного пункта Джабата-эль-Вуд. Журналисты отмечают, что в результате этой атаки никто не погиб. Указывается, что израильтяне пытались уничтожить один из военных пунктов «Хезболлы».

Ранее в СМИ появилась информация, что Израиль нанес ракетный удар по Латакии, что привело к гибели одного мирного жителя. Еще 6 человек оказались серьезно ранены. Данная атака была нанесена по складу с пластиковыми изделиями.

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