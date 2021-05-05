Четыре крылатые ракеты Израиля пролетели всего в одной тысячи метрах от авиабазы «Хмеймим» ВКС России. Удар был нанесен по Хаме и Латакии.

Согласно предварительным сведениям, ракеты были выпущены израильскими истребителями F-16, находившимися в небе над восточной частью средиземноморской акватории. Авиабаза России при этом располагалась на линии атаки израильтян, из-за чего боеголовки пролетели в непосредственной близости от нее.

Отмечается, что в воздухе в тот момент времени находились боевые воздушные судна России, что могло привести к серьезным последствиям. Указывается, что часть ракет были перехвачены с использованием систем ПРО, однако неизвестно, кто именно их задействовал.