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Четыре крылатые ракеты Израиля пролетели всего в одной тысячи метрах от авиабазы «Хмеймим» ВКС России. Удар был нанесен по Хаме и Латакии.

Согласно предварительным сведениям, ракеты были выпущены израильскими истребителями F-16, находившимися в небе над восточной частью средиземноморской акватории. Авиабаза России при этом располагалась на линии атаки израильтян, из-за чего боеголовки пролетели в непосредственной близости от нее.

Отмечается, что в воздухе в тот момент времени находились боевые воздушные судна России, что могло привести к серьезным последствиям. Указывается, что часть ракет были перехвачены с использованием систем ПРО, однако неизвестно, кто именно их задействовал.

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