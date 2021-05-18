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Военнослужащие Армии обороны Израиля утром во вторник перехватили дрон, который летел в сторону границы в районе Эмек ха-Мааянот. Сообщается, что БПЛА следовал из Иордании.

Обнаружили движущийся к границе беспилотник военные израильских ВВС. Они идентифицировали цель, после чего нанесли по нему удар. Позже все обломки аппарата были собраны сотрудниками Службы безопасности страны.

В Твиттер-аккаунте Военно-воздушных сил Израиля говорится, что пока не установлено, кто именно управлял беспилотным аппаратом, и каким образом тот оказался на границе Израиля с Иорданией.

Напомним, что сектор Газа продолжает ракетные обстрелы Израиля. В настоящий момент ХАМАС выпустил уже более 3400 боеприпасов. Около 500 ракет не долетели даже до границы, около полутора тысяч перехватила система ПРО «Железный купол».

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