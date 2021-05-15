Сразу четыре израильских ракеты угодили в 11-этажное здание «Аль-Джаля» на территории сектора Газа. В этой высотке располагался офис информационного агентства Associated Press, а также телеканала Al Arabiya, который и сообщил об атаке.

Владелец здания Джаваду Махди рассказал каналу, что за час до удара его предупредили неизвестные и настоятельно рекомендовали как можно скорее вывести людей.

Сегодня сектор Газа и Израиль продолжают обмениваться ракетными ударами. Так, палестинские радикалы обстреляли пригород Тель-Авива Рамат-Ган, где погиб один человек. Израильские ВВС в ответ провели атаку на одну из крупнейших высоток Газы «Бурдж-эль-Джалы».

Обе стороны заявляют, что наносят лишь ответные удары в знак возмездия. Так, боевое крыло ХАМАС сообщило, что больше десяти ракет стали ответом на авианалет, в результате которого погибло 10 человек в лагере беженцев аш-Шати.